Wechselstubenangestellter beraubt den eigenen Betrieb

Zwei Männer haben im Sommer 2016 eine Tankstelle und eine Wechselstube in Magadino TI überfallen. Was nun bekannt wird: Einer der beiden Täter war in der Wechselstube angestellt.

Die beiden Italiener haben den Überfall gemäss der Tessiner Kantonspolizei mit einer Feuerwaffe durchgeführt. Die Diebesbeute habe bei 14'000 Franken gelegen.

Ihnen wird Raub sowie Betrug und arglistige Täuschung vorgeworfen. Die beiden Männer im Alter von 41 und 59 Jahren müssen sich ausserdem wegen Verstössen gegen das Waffengesetz, Dokumentenfälschung und der Unterstützung von Prostitution verantworten.

Einer der Männer hat seine Freiheitsstrafe bereits vorläufig angetreten - sein Komplize gelangte durch die Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuss. (sda)