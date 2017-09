Bonham Carter: Wir müssen für die Rechte psychisch Kranker kämpfen

Die britische Schauspielerin Helena Bonham Carter hofft, dass ihr Film «55 Steps» die Probleme psychisch kranker Menschen in der Gesellschaft stärker in den Vordergrund rückt. «Es ist ein relevantes Thema, das weder akzeptiert noch diskutiert wird.»

Das sagte Bonham Carter vor der Weltpremiere beim 42. Toronto International Film Festival (TIFF) am späten Freitagabend (Ortszeit). «Wir haben es bei der Sexualität geschafft, da sind wir mittlerweile ganz gut. Nun ist es Zeit, für die Rechte psychisch Kranker zu kämpfen.»

Die deutsche Koproduktion «55 Steps» des dänischen Regisseurs Bille August («Pelle, der Eroberer») erzählt die Geschichte von Eleanor Riese (Bonham Carter), die in den 1980ern wegen paranoider Schizophrenie in einer Klinik in San Francisco ist und sich gegen die Behandlung auflehnt.

Mit der Anwältin Colette Hughes (Hilary Swank) kämpft sie dagegen an, dass die Klinik Patienten gegen ihren Willen mit hohen Dosierungen starker Medikamente still stellt.

Beim TIFF in Toronto werden bis zum 17. September 340 Filme gezeigt, darunter 42 deutsche Filme und Koproduktionen. (sda/dpa)

Zeno Hirt, 25.6.2017

