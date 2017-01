Gala für Golden Globes beginnt: Stars auf dem roten Teppich

Nach einem heftigen Unwetter in Kalifornien fiebert Hollywood der Verleihung der Golden Globes entgegen. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) flanierten die Stars - mittlerweile bei Sonnenschein - vor dem Beverly Hilton Hotel in Los Angeles über den roten Teppich.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) verliehen. Die begehrten Filmtrophäen werden zum 74. Mal verliehen.

Globe-Anwärterin Viola Davis strahlte auf dem roten Teppich in einem gelben Kleid, Amy Adams erschien in einer schwarzen, funkelnden Robe, die hochschwangere Natalie Portman wählte ein gelb-grünes Outfit.

Eine Preisträgerin stand vorab schon fest: Schauspielerin Meryl Streep sollte den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten. Aus Schweizer Sicht sind die Blicke auf die Auszeichnung als bester Animationsfilm gerichtet: Dort ist Claude Barras' «Ma vie de Courgette» nominiert. (sda/dpa)