bild: shutterstock

17 Grotti, die man einmal im Leben besucht haben muss

Präsentiert von

Bei einem Ausflug ins Tessin darf der Besuch eines Grotto nicht fehlen. Ursprünglich handelte es sich dabei um natürliche Felshöhlen, in denen die Landbevölkerung Wein, Wurst und Käse aufbewahrte. Die heutigen Grotti sind nur noch selten Felskeller – stattdessen handelt es sich um einfache traditionelle Steinhäuser mit Tischen und Bänken aus Granit, in denen man lecker essen kann. Wir haben eine Liste mit 17 Grotti, die bei Besuchern und der watson-Redaktion hoch im Kurs stehen.

Osteria Borei in Monti di Brissago

«Zu beachten gilt: Es gibt zu Essen, was es hat. Also nix für Picker und Unschlüssige. Aber das, was es gibt, ist immer wieder ein Gedicht.»

Grotto Ca'Rossa in Gordevio

«Kleines und authentisches Grotto mit Liebe eingerichtet. Typische ursprüngliche Tessinerküche ‹alla Nonna›.»

Ristorante da Enzo in Ponte Brolla

«Wer Lust auf gutes Essen in gehobener Klasse hat, ist hier absolut richtig. Das Essen ist ein grosses, grosses Fest mit sehr nettem Service und einer perfekten Weinkarte. Im Tessin ein absolutes Muss!»

Dolce Vita im Tessin und Kalorien verbrennen in freier Natur? Gerne, aber ...

«Ich weiss nicht wohin» – bei uns wirst du fündig, es stehen über 1‘400 KM Wanderwege zur Auswahl.



«Es könnte Regen kommen» – ha, sehr unwahrscheinlich, wir zählen hier 2‘300 Sonnenstunden im Jahr.



Keine Ausreden für Sportmuffel … Diese gelten bei uns nämlich nicht. Komm nach Ascona-Locarno!

Capanna Grotto Monti di Lego in Brione sopra Minusio

«Vom Monti di Lego geniesst man eine herrliche Aussicht auf den Lago Maggiore, das Verzascatal, die Magadino Ebene und das Monte-Rosa-Massiv. In dem Grotto von 1890 kann man einkehren und auch übernachten.»

Grotto Franci in Cevio

«Ein Erlebnis, vielleicht das typischste Grotto überhaupt. Es ist alles draussen, und das Essen 100 Prozent Ticino. Bei schlechtem Wetter ist es zu.»

Grotto Verzaschese in Monti della Trinità

«Jedes Jahr – als Pflichtprogramm – besuchen wir das Verzaschese. Wir haben im Tessin noch kein besseres Risotto gegessen. Unkompliziert, freundlich, ohne Speisekarte, sympathisch – 5 Sterne!»

Grotto Pozzasc in Peccia

«Die auf offenem Feuer gemachte Polenta überzeugt auch, wenn man eigentlich keine Polenta mag. Die Schlachtwurst ist selbstgemacht und die Desserts sind auch ein Traum.»

Grotto Lauro in Arcegno

«Am besten lässt man sich vom netten Service was Aktuelles empfehlen. Unbedingt etwas Zeit nehmen und den Abend geniessen!»

Al Grott Cafe in Brione sopra Minusio

«Dort wird ohne Strom gekocht, nur mit frischen Produkten. Und es ist per Auto, zu Fuss oder mit dem Bike erreichbar. Ach ja, das Essen ist der Hammer!»

Grotto du Rii in Intragna

«Wenn es in Ascona und Umgebung zu heiss ist, komme ich immer wieder gerne hierher. Die Schlucht neben dem Gartensitzplatz bietet eine schöne Abkühlung. Genau wie der Wasserfall am Felsen, der in einem Teich landet.»

Grottino Ticinese in Losone

«Ich bin ein grosser Grotto-Fan und kenne so einige, aber mein absoluter Liebling ist das Grotto Ticinese.»

Ich würde mich ja gerne bewegen und die Natur geniessen, aber ...

«Wir können die Kindern nicht alleine lassen» – kein Problem, wir haben viele kindergerechte Wanderwege.



«Ich bin leider nicht trainiert» – macht nix, bei uns gibt es Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, auch passend für deine Kondition.



Schluss mit Ausreden und auf nach Ascona-Locarno!

Grotto Efra in Sonogno

«Allein für den Tessiner Brotkuchen lohnt sich der Weg. Auf jeden Fall das Auto am Ortseingang auf dem Parkplatz abstellen und dann gemütlich zum Grotto laufen. Auch im heissen Sommer ist das Plätzchen unter den Bäumen sehr zu empfehlen.»

Grotto La Baita in Magadino

«Es liegt etwas versteckt, aber die Anfahrt lohnt sich. Ein kleines feines Grotto mit Blick auf den See und die Magadino-Ebene. Aufmerksame und nette Bedienung. Tolles Tessiner-Essen, guter Wein, einfach perfekt.»

Osteria Ferriroli in Contra

«Ferriroli macht nicht nur das beste Fleisch im Tessin. Der Chef – seines Zeichens auch noch Bürgermeister vom Nachbarort – steht erst noch selber am Grill, was an sich ein Spektakel ist.»

Grotto Brunoni da Regis e Paola in Golino

«Ein Muss, wenn man in der Umgebung ist. Die Gerichte sind einfach und qualitativ top. Da alles in Töpfen – also reichhaltig – serviert wird, fühlt man sich wie am Familientisch.»

Grotto La Froda in Foroglio

«Man sitzt direkt am Eingang zum Dörfchen Foroglio und geniesst den einzigartigen Blick auf den Wasserfall. Das Essen ist okay – es gibt hauptsächlich Polenta. Das Besondere ist der Holzkohleofen, in dem das Essen zubereitet wird.»

Grotto America in Ponte Brolla

«Wunderschön gelegenes, traditionelles Grotto. Das Essen schmeckt sehr gut, die Zutaten und der Wein kommen vorzugsweise aus der Region. Schönes Ambiente, idealer Start und Endpunkt für eine Wanderung. Reservierung empfohlen.»

(viw)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.