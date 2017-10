Ford ruft 1,3 Millionen Fahrzeuge in Nordamerika zurück



Ford ruft 1,3 Millionen Fahrzeuge in Nordamerika zurück

Der zweitgrösste US-Autobauer Ford beordert in Nordamerika rund 1.3 Millionen Wagen wegen Problemen mit den Fahrzeugtüren in die Werkstätten. Wegen eines Defekts an der Verriegelung bestehe die Gefahr, dass die Türen sich während der Fahrt öffnen.

Betroffen seien bestimmte Pick-up-Trucks der Typen F-150 und Super Duty der Modelljahre von 2015 bis 2017, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Grossteil des Rückrufs umfasst mit mehr als 1.1 Millionen Autos die USA, in Kanada sind nach Ford-Angaben über 222'400 Wagen betroffen und in Mexiko gut 21'000.

In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bezifferte der Konzern die Kosten für die Aktion auf 267 Millionen Dollar. Um diesen Betrag werde sich das Ergebnis im vierten Quartal verringern. (sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!