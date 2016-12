Trump Tower wegen Tasche mit Spielzeug teilweise geräumt

Donald Trumps Hochhaus Trump Tower in New York ist am Dienstag teilweise geräumt worden. Zuvor war ein herrenloses Gepäckstück entdeckt worden, wie New Yorker Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.

Ein Video zeigte, wie Ordnungskräfte dafür sorgen, dass Menschen das Gebäude verlassen. Das Stück Gepäck stellte sich jedoch als harmlose Tasche mit Spielwaren heraus. Der künftige US-Präsident Trump war am Dienstag nicht in New York. Er hält sich gegenwärtig in Florida auf. (sda/dpa)