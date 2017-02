Auseinandersetzungen bei Hausräumung in Bern

Die Polizei hat am Mittwochmittag alle Besetzer aus dem Gebäude an der Berner Effingerstrasse abgeführt. Der Polizeieinsatz ist aber noch nicht beendet.

Eine Handvoll Demonstranten protestierte auch am Nachmittag gegen die Räumung. Die Polizei war mit einem Wasserwerfer vor Ort, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur sda vor Ort feststellte.

Am Mittwochmorgen war die Polizei mit einem grösseren Aufgebot zur Räumung der Liegenschaft an der Effingerstrasse 29 angerückt. Die Besetzer wollten die Liegenschaft nicht kampflos räumen und empfingen die heranrückenden Ordnungshüter am Morgen mit Feuerwerkskörpern, Farbe und Mobiliar, das sie aus den Fenstern warfen. Die Polizei setzte Gummischrot ein.

Gegen Mittag beruhigte sich die Lage allmählich. Die Besetzer wurden zur Einvernahme in Polizeiräumlichkeiten gebracht, wie Christoph Gnägi, Sprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte. (sda)

