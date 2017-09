Brand in Sägerei in Sattel behindert Zugsverkehr

In Sattel ist am Dienstagmorgen ein Grossbrand ausgebrochen. Nach Angaben der Tageszeitung «Bote der Urschweiz» brennt es in einer Sägerei. Im Einsatz seien die Feuerwehren von Sattel, Oberägeri und Schwyz, heisst es in der Online-Meldung.

Die Bahnlinie Arth-Goldau - Pfäffikon ist unterbrochen, wie die Bahnverkehrsinformation mitteilte. Auf einem vom «Bote der Urschweiz» abgebildeten Foto ist eine grosse Rauchwolke zu sehen. Berichte über Verletzte gibt es gemäss der Zeitung nicht.

Bereits Anfang Jahr hatte sich im Kanton Schwyz ein Brand in einer Sägerei ereignet. Im Betrieb in Haltikon bei Küssnacht war dabei ein Millionenschaden entstanden. (sda)