Erdbeben der Stärke 8,0 vor Mexikos Küste

Ein schweres Erdbeben der Stärke 8.0 hat in der Nacht zum Freitag den Süden Mexikos erschüttert. Das teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Es wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben.

Der Tsunami könnte demnach mehr als drei Meter hohe Wellen haben. Ob es Tote oder Verletzt gab, war unklar. Das Beben ereignete sich vor der Küste Mexikos im Pazifik, rund 120 Kilometer südwestlich des Ortes Tres Picos im Bundesstaat Chiapas. Der Erdstoss wurde in einer Tiefe von 33 Kilometern registriert.

Es sei mit «gefährlichen Tsunami-Wellen» an einigen Küsten zu rechnen, teilte das Pazifische Tsunami-Warnzentrum mit. An der mexikanischen Küste seien Wellen von mehr als drei Metern möglich. Auch für die Küsten von Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras und Ecuador galt eine Tsunami-Warnung.

Der heftige Erdstoss war noch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren. Dort liefen Menschen auf die Strassen, als sie die Alarmsirenen für die Erdbebenwarnung hörten. In einigen Bezirken von Mexiko-Stadt fiel der Strom aus.Auch in weiten Teilen Guatemalas war das Erdbeben zu spüren. (sda/afp/reu)

