Massenkarambolage mit 50 Fahrzeugen fordert auf der A3 14 Verletzte

Auf der A3 in Bilten in Richtung Chur sind am Freitagmorgen bei dichtem Nebel etwa 50 Fahrzeuge ineinander geprallt. Nach ersten Angaben der Glarner Kantonspolizei wurden bei der Auffahrkollision 14 Personen verletzt.

Die Autobahn zwischen der Verzweigung Reichenburg und Bilten in Richtung Chur bleibe die nächsten Stunden gesperrt, meldete die Polizei weiter. Die Bergungs- und Räumungsarbeiten seien im Gang. Mehrere Ambulanzen und die Rega stünden im Einsatz.

Die Kantonspolizei bittet, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Verkehrsumleitungen würden signalisiert. (sda)