Stromausfall legt Zürcher Tramnetz lahm

Am Samstagabend kurz vor 20 Uhr ist es in der Stadt Zürich zu einem Stromausfall gekommen. Betroffen war das gesamte Stadtgebiet. Das Tramnetz ist zur Zeit eingestellt. Diverse Buslinien verkehren in unregelmässigen Zeitabständen.

Auf Bildern in sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie dutzende Trams etwa rund ums Bellevue stillstehen.

Die Störung ist in der Hochspannungsleitung im Unterwerk Fällanden aufgetreten, wie das Zürcher Elektrizitätswerk ewz meldete. Als Grund nannte es die Witterung. Über Zürich zog am Samstagabend ein Gewitter. (sda)

