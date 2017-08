Manor baut am Hauptsitz in Basel bis zu 200 Stellen ab

Der Warenhauskonzern Manor baut am Hauptsitz in Basel maximal 200 der rund 1000 Stellen ab. Damit will das Unternehmen auf Veränderungen am Markt und in seinem Geschäftsumfeld reagieren.

Die Hälfte des Stellenabbaus soll über Auslagerungen und durch Nichtbesetzung von bereits freien Stellen geschehen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Mitarbeitenden seien gleichentags darüber informiert worden.

Manor sei bestrebt, die Entlassungen auf ein absolutes Minimum zu beschränken, wird CEO Stéphane Maquaire in der Mitteilung zitiert. Es sei ein von der Personalkommission genehmigter Sozialplan erstellt worden.

Das Unternehmen begründet den Abbau mit einem veränderten Konsumverhalten, dem starken Franken und dem zunehmenden Einkaufstourismus, der zu einer einer verminderten Wirtschaftsleistung geführt habe. Die Rentabilität habe sich in den vergangenen Jahren markant verschlechtert.

Der Personalabbau ist gemäss Mitteilung ein erste Etappe eines «unerlässlichen Tranformationsplans». Damit soll eine solide, nachhaltige Performance erreicht werden. In zwei Jahren wolle das Unternehmen dann einen Wachstumsplan starten. (sda)