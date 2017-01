Neun Verletzte bei schwerem Unfall mit Linienbus in Hamburg

Bei einem schweren Unfall mit einem Linienbus in der Hamburger Innenstadt sind am Freitag neun Menschen verletzt worden. Der Bus fuhr nach Angaben der Feuerwehr aus ungeklärter Ursache frontal in einen Lastwagen, der gerade entladen wurde.

Der Buschauffeur wurde eingeklemmt und schwer verletzt, acht Fahrgäste erlitten leichtere Verletzungen. Die Einsatzkräfte mussten den Busfahrer nach eigenen Angaben mit schwerem Rettungsgerät befreien, auch Seilwinden und ein Feuerwehrkran kamen dabei zum Einsatz.

Zusätzlich wurde ein Grosseinsatz des Rettungsdiensts ausgelöst. Der Chauffeur kam mit schweren Verletzungen in ein Spital. Auch sechs der Fahrgäste wurden in verschiedene Kliniken gebracht. (sda/afp)