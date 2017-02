Irgendetwas ist mit diesem Bild hier nicht in Ordnung – findest du den Fehler?

Dieses Bild verbreitet sich derzeit in Windeseile im Netz. Was daran so besonders ist? Das musst du herausfinden! Wenn du erst einmal gecheckt hast, wo der Fehler liegt, kannst du ihn nicht mehr übersehen.

Ach übrigens: Die meisten brauchen sehr sehr lange, um das Rätsel zu lösen (die Autorin mehrere Minuten). Wie lange dauert es bei dir? Viel Glück!

Achtung! In den Kommentaren wird gespoilert!

(sim)

Passend dazu: Mit diesen Bildern ist alles in Ordnung. Es ist deine dreckige Fantasie ... du Schweinchen!

