HDP-Vizechefin in der Türkei von Anti-Terror-Polizei festgenommen

Eine Anti-Terror-Einheit der türkischen Polizei hat die Vizechefin der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP festgenommen. Aysel Tugluk wurde am Montag in Ankara im Zuge von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in der Kurdenmetropole Diyarbakir inhaftiert.

Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Die HDP nannte die Festnahme der Menschenrechtlerin in deren Wohnung unrechtmässig.

Nach HDP-Angaben ist Tugluk zugleich Anwältin der Parteichefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, die gemeinsam mit zehn weiteren HDP-Abgeordneten seit vergangenem Monat in Untersuchungshaft sitzen.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält die HDP für den verlängerten Arm der in der Türkei verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Gegen die meisten der 59 HDP-Abgeordneten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorverdachts. (sda/dpa)