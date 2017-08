Frau prallt in Deitingen SO mit Auto frontal in einen Strommast

Eine 33-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Selbstunfall zwischen Deitingen SO und Wangen an der Aare frontal in einen Strommast geprallt. Dabei erlitt die Frau mittelschwere Verletzungen.

Nach Erkenntnissen der Polizei hatte die Frau die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren. Sie musste mit einer Ambulanz für weitere Untersuchungen in ein Spital gebracht werden. Gemäss ersten Erkenntnissen stand ein medizinisches Problem als Unfallursache im Vordergrund.

Während den Unfallaufnahme- und Bergungsarbeiten musste die Wangenstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde die Stromleitung unterbrochen.Die Feuerwehren Wangen und Deitingen richteten eine örtliche Umleitung ein.

Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeiangaben vom Montag auf mehrere 10‘000 Franken. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.