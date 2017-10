Neuer Weltrekord im Jonglieren in Lausanne aufgestellt

Der Jongleur Michael Ferreri hat am Freitag in der Manege des in Lausanne gastierenden Zirkus Knie einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der 22-jährige Spanier berührte sechs Bälle 352 Mal innerhalb von einer Minute.

Der bisherige Rekord lag bei 350 Mal pro Minute. «Nun werden Videos dem Guinness-Buch geschickt, damit der Rekord für gültig erklärt wird», gab der Mediendienst des Zirkus Knie gegenüber der Nachrichtenagentur sda an. Der junge Spanier hält bereits vier andere Weltrekorde. (sda)

