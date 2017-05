Parkiertes Auto rollt in Nidau-Büren-Kanal

Am Sonntagmittag ist in Nidau BE ein parkiertes Auto in den Nidau-Büren-Kanal gerollt. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug konnte mithilfe eines Krans geborgen werden.

Nach ersten Erkenntnissen war das auf der Burgerallee parkierte Auto aus zunächst unbekannten Gründen ins Rollen und darauf in den Kanal geraten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Menschen im Fahrzeug, wie die Berner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Mitarbeiter der Seepolizei sowie des Rettungsdienstes Bielersee konnten das Auto rund 200 Meter kanalabwärts sichern und ein weiteres Abtreiben verhindern. Mithilfe eines Krans wurde das Fahrzeug geborgen. In dieser Zeit musste der Fussweg entlang des Kanals gesperrt werden. (sda)

