Oscar-Nominationen für drei Schweizer Filme

Der Schweizer Kurzfilm «La femme et le TGV» von Timo von Gunten und der von der Schweiz koproduzierte Dokfilm «I Am Not Your Negro» von Raoul Peck sind für einen Oscar nominiert. «Ma vie de Courgette» von Claude Barras ist in der Sparte Animationsfilm aufgestellt.

Die zweite Chance, eine Oscarnomination als bester nicht-englischsprachiger Film, hat «My Life as a Zucchini» nicht verwirklichen können.

Grosser Favorit bei der Oscar-Verleihung am 26. Februar ist «La La Land» mit 14 Nominierungen. Er konkurriert beispielsweise in der Sparte Bester Film gegen Konkurrenten wie «Fences» und «Moonlight» und in der Sparte Bester Regisseur unter anderem gegen Mel Gibsons «Hacksaw Ridge» oder Kenneth Lonergans «Manchester by the Sea». (sda)