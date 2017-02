Drei Verletzte nach Brand in Horgener Alterszentrum

In einer Wohnung in einem Alterszentrum in Horgen ZH ist in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen: 50 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert. Zwei Bewohnerinnen und ein Feuerwehrmann mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gefahren werden.

Das Feuer brach um 1.30 Uhr in der Früh im ersten Obergeschoss aus, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte. Die Wohnung sowie die darüber liegende Wohnungen wurden durch die Flammen vollständig zerstört und bleiben vorerst unbewohnbar.

Die übrigen Wohnungen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und dem Durchlüften des Gebäudes wieder bezogen werden. Der Sachschaden dürfte 200'000 Franken übersteigen. Die Brandursache ist noch unklar. (sda)

