Gold!!! watson räumt bei den Swiss Web Awards 2015 ab

Kaum ein Jahr am Start, darf watson bereits die vierte Auszeichnung entgegennehmen: Das Newsportal belegt in der Kategorie «Innovation» bei der «Best of Swiss Web»-Award-Night den ersten Platz. Knapp 800 Gäste aus der Tech- und Werbeszene nahmen an der Verleihung des renommierten Digital Awards bei.

Den Chef freuts Yessssss! @watson_news gewinnt! Best of innovation @bestofswissweb 2015 danke an alle watsons und alle @ #bosw — hansi voigt (@hansi_voigt) 26. März 2015

Wir sind super happy und versprechen, uns nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern weiterhin dafür zu sorgen, dass watson für unsere Leser und unsere Werbekunden weiterhin zu den Besten gehört.

Derweil in der IT-Abteilung

Wenig später ...

Seit dem Start am 22. Januar 2014 hat watson übrigens bereits vier Preise gewonnen. Darunter den «Digital Marketing Award» und den «Best of Swiss Apps»-Award. Zu guter Letzt staunten wir nicht schlecht, als eine Mitteilung aus der Apple-Zentrale im kalifornischen Cupertino eintrudelte: Wir haben das «AppStore – Best of 2014»-Label erhalten. Diese Auszeichnung wird den innovativsten und unterhaltsamsten Apps verliehen.

Ein grosser Dank geht vor allem an unsere Leser, Fans, Blogger und Unterstützer. Ohne euch wären wir nichts. Weiter so! (mbu)

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

