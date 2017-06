Airbus-Chef erwartet Regionaljets mit Hybrid-Antrieb in 15 Jahren

Airbus-Chef Tom Enders sieht Anfang der 2030er Jahre die Zeit von teilelektrischen Flugzeugen im Passagiergeschäft gekommen.

«Unser Ziel ist, in 15 Jahren nicht nur Flugzeuge zu haben, die eine Stunde durchhalten, sondern wir sollten dann 100-Sitzer haben, die elektrisch-hybrid fliegen», sagte der Manager am Donnerstagabend in Toulouse. Konkrete Pläne für einen solchen Flieger nannte er nicht.

Bisher ist Airbus im Passagiergeschäft bei Jets mit deutlich mehr als 100 Sitzen präsent. Die kleineren Typen für Regionalstrecken bauen vor allem der brasilianische Hersteller Embraer und der kanadische Bombardier-Konzern.

Dabei glaubt Enders, dass technische Neuerungen in Zukunft vor allem aus der Verkehrsfliegerei kommen und von dort aus in Militärflugzeugen Einzug halten. «Das war früher umgekehrt.» Der Manager sieht Airbus als Hersteller von Verkehrsjets sowie Militärflugzeugen daher für die Zukunft besser aufgestellt als reine Rüstungskonzerne.

Für höhere Militärausgaben

Auch dem Militärtransporter A400M sagt er trotz zahlreicher Pannen, milliardenschwerer Mehrkosten und jahrelanger Verzögerungen grosse Erfolge voraus. Das Flugzeug werde in einigen Jahren «der Stolz der Luftstreitkräfte sein», meinte er.

Die Diskussion um höhere Rüstungsausgaben europäischer Staaten in der NATO sieht Enders positiv. «Es ist gut, dass der Abwärtstrend bei den europäischen Militärausgaben erreicht ist», sagte er. Allerdings werde es dauern, bis die einzelnen Staaten tatsächlich wie angepeilt zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung steckten. (sda/dpa)

