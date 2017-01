Mindestens zehn Tote bei Kämpfen in brasilianischem Gefängnis

Bei Kämpfen zwischen Mitgliedern verfeindeter Banden sind in einem Gefängnis in Brasilien mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Nach Medienberichten wurden bei den Auseinandersetzungen im Nordosten des Landes am Samstag mindestens drei Menschen enthauptet.

«Wir konnten ihre Köpfe sehen», sagte Zemilton Silva von der Gefängnisverwaltung. Die Militärpolizei sicherte das Aussengelände des Gefängnisses in der Stadt Natal und wollte in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) die Haftanstalt stürmen. Zuvor war es dort zu einem Streit zwischen der Gang Comando de la Capital und dem Sindicato del Crimen gekommen.

Seit Anfang des Jahres kamen bei Kämpfen in brasilianischen Gefängnissen mehr als 100 Menschen ums Leben. Kriminelle Banden kämpfen um die Kontrolle des Drogenhandels.

Zudem sind die Haftanstalten extrem überfüllt. Nach Angaben des Justizministeriums sitzen 622'000 Häftlinge in Gefängnissen mit einer Gesamtkapazität von nur 372'000 Plätzen ein. (sda/dpa)