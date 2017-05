Teuerung in Japan legt vierten Monat in Folge zu

Die Inflation in Japan hat den vierten Monat in Folge zugelegt. In der sogenannten Kernrate - also einschliesslich der Energiepreise, aber ohne die stark schwankenden Lebensmittelpreise - stiegen die Preise im April verglichen mit dem Vorjahr um 0.3 Prozent.

Dies geht aus offiziellen Daten hervor, die am Freitag veröffentlicht wurden. Analysten hatten allerdings einen etwas stärkeren Anstieg von 0.4 Prozent vorhergesagt. Im März hatte es bereits ein Plus von 0.2 Prozent gegeben.

Die Inflationsrate ist allerdings weiterhin deutlich vom Ziel der Japanischen Notenbank entfernt, die eine Teuerung von zwei Prozent anstrebt. Die japanische Wirtschaft legte im ersten Quartal aber so stark zu wie seit einem Jahr nicht mehr. Es ist sogar die längste Wachstumsphase seit einem Jahrzehnt. Vor allem die Exportwirtschaft läuft derzeit extrem gut. (sda/reu)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.