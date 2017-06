lina selmani

Gefühlte vier Monate vor der eigentlichen Schulreise hat deine Lehrerin allen ein hübsches Briefli gebastelt. Im Word. Das sah dann in etwa so aus:

Den Brief musstest du mit nach Hause nehmen, den unteren Teil mit deiner Kinderschere mit abgerundeten Spitzen abschneiden und unterschreiben lassen, – und pünktlich wieder abgeben. Bis du dann wirklich auf die Schulreise gegangen bist, hing der Zettel am Kühlschrank.

«‹Wandertüchtiges Schuhwerk› ... das stand JEDES MAL auf dem Zettel! Also sind alle Schweizer Eltern mit ihren Kindern neue Wanderschuhe kaufen gegangen, weil die vom letzten Jahr nicht mehr gepasst haben. Zumindest meine Mutter hat das gemacht. Nach 500 Metern konnte ich vor lauter Blasen an den Füssen nicht mehr laufen, aber der Bujar mit seinen Alltags-Victory-Sneakers ist wie ein junges Rehlein den Berg rauf gegümplet.»

In JEDER Schulklasse war eines dieser Kinder vertreten.

Und falls es das nicht konnte, verwandelte es sich in: ...