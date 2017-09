US-Country-Star Don Williams mit 78 Jahren gestorben

Der amerikanische Country-Star Don Williams, der mit Hits wie «I Believe In You» und «Tulsa Time» berühmt wurde, ist tot. Er sei nach einer kurzen Krankheit gestorben, hiess es am Freitag auf seiner Webseite.

Der grossgewachsene Sänger und Songschreiber mit dem Spitznamen «Gentle Giant» wurde 78 Jahre alt.

In den 1970er und 1980er Jahren stürmte der für seine sanfte, tiefe Stimme bekannte Sänger mit Songs wie «Some Broken Hearts Never Mend» und «It Must Be Love» die Country-Charts. Er spielte mit Musikern wie Eric Clapton und prägte viele Country-Sänger, darunter Keith Urban und Brad Paisley.

Kollegen reagierten am Freitag mit Bestürzung auf die Todesnachricht. «Ich kann die Tiefe meiner Trauer, die ich jetzt verspüre, nicht in Worte fassen», schrieb Urban am Freitag beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Williams hatte auch ausserhalb der amerikanischen Country-Szene viele Fans, vor allem in England. Nach einer Tour in Afrika war er auch dort bekannt. Bis zum Frühjahr 2016 stand er regelmässig auf der Bühne, gab dann aber aus gesundheitlichen Gründen seinen Abschied bekannt. (sda/dpa)

