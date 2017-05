Diese geniale Wetter-App gehört auf jedes iPhone und Android-Handy

Erhebliche Hochwasser-Gefahr

In vielen Gebieten der Schweiz sind Ende Woche beträchtliche Niederschläge gefallen. Im Kanton Glarus verursachten die heftigen Regenfälle am Freitag eine Schlammlawine, die einen Bauarbeiter das Leben kostete.

Der bis Sonntag anhaltende Starkregen wird auf der Alpennordseite zu weiteren Abflusszunahmen in den Flüssen und zu steigenden Pegelständen an den Seen führen. Die Gefahr von Hochwasser ist angestiegen, insbesondere am Hochrhein ist sie zurzeit erheblich. Die App Wetter-Alarm warnt neu vor Hochwassergefahr und gibt Verhaltenstipps.

(Quelle: Medienmitteilung Wetter-Alarm, 13.05.2016)