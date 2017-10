12'000 Dollar für eine halbgerauchte Zigarre von Winston Churchill



12'000 Dollar für eine halbgerauchte Zigarre von Winston Churchill

Ein halbgerauchte Zigarre von Winston Churchill hat für mehr als 12'000 Dollar den Besitzer gewechselt. Der langjährige britische Premierminister hatte die Zigarre 1947 bei einer Reise nach Paris geraucht, wie das US-Auktionshaus RR Auction am Freitag mitteilte.

Der zehn Zentimeter lange Zigarrenstumpen sei am Mittwochabend (Ortszeit) von einem Sammler in Palm Beach (Florida) online ersteigert worden. Das Besondere an der Zigarre: Sie hat noch ihre Banderole, und die ziert der Name des Politikers.

Der leidenschaftliche Zigarrenraucher Churchill, dem die Briten massgeblich die Rettung vor dem Nationalsozialismus zuschreiben, zählt zu den bedeutendsten Staatsmännern des 20. Jahrhunderts. Er starb am 24. Januar 1965. (sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.