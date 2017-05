Schauspieler Fritz Lichtenhahn im Alter von 85 Jahren gestorben

Der Schweizer TV- und Theaterschauspieler Fritz Lichtenhahn ist tot. Er starb 85-jährig in Hamburg, wie sein familiäres Umfeld Radio SRF mitteilte. Der gebürtige Bündner war an grossen Theaterhäusern engagiert.

So zum Beispiel in Bochum, Hamburg, Berlin sowie in Basel und Zürich. Ab den frühen Siebzigerjahren trat Lichtenhahn zudem in einer Reihe von Fernseh- und Kinofilmen auf. Ausserdem machte er sich mit Hörspielproduktionen einen Namen. Im Herbst 2000 erhielt er den Anerkennungspreis der Regierung des Kantons Graubünden. (sda)

