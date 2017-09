20 (!!!) Jahre nach «Sabrina – total verhext» – das ist aus den Darstellern geworden

Achtung! Gleich fühlst du dich alt. In 3 ... 2 ... 1 ...

Die Sitcom «Sabrina – total verhext» mauserte sich in den Neunzigern und den Jahren danach zur Lieblingsserie Millionen junger Teenies. Das Skript war seicht, aber brillant: Eine junge Schönheit lernt zaubern und stellt damit die ganze High School auf den Kopf. Garniert wurde das Ganze von ein paar schrulligen Tanten, einem sprechenden Kater und einem süssen Boyfriend namens Harvey Kinkle.

Ach, Harvey ...

Leider ist heute – 20 Jahre nach der Erstausstrahlung – nicht nur Sabrinas Liebeszauber für Harvey verflogen, sondern auch der unsere. Denn im Gegensatz zu den Hexen in der Serie sind die Schauspieler alle leicht gealtert und letztendlich sterblich.

Du willst wissen, was aus ihnen geworden ist? Klick auf die Bilder:

Melissa Joan Hart als Sabrina Spellman

bild: abc/instagram

«Sabrina» ist heute 40 und stolzes Mami von drei Söhnen. Von 2010 bis im vergangenen Jahr spielte sie in ihrer eigenen Serie «Melissa & Joey» mit. Die Sitcom lief mit mässigem Erfolg.

Beth Broderick als Tante Zelda

Bild: abc/instagram

Die letzte grössere Nebenrolle hatte die 57-Jährige 2013 in der Serie «The Dome». Auf ihrem Instagram-Account gibt's viele Erinnerungen mit Arbeitskollegin Melissa Joan Hart und Bilder von Kuchen. So viel Kuchen.

Caroline Rhea als Tante Hilda

bild: abc/twitter

Die kanadische Schauspielerin, inzwischen 52, ist Mutter und spielt nebenbei immer wieder in Serien mit. Zuletzt in 2 Broke Girls. Grosse Unterhaltung gibt es auch auf ihrem Twitter-Account.

Nate Richert als Harvey Kinkle

bild: abc/instagram

Er ist nicht mehr der süsse Harvey. Aber wenn man seinen Twitter-Feed anschaut, ist er immer noch eine sehr coole Socke. Hollywood hat der 38-Jährige den Rücken gekehrt. Dafür macht er jetzt Musik:

Jenna Leigh Green als Libby Chesler

bild: abc/twitter

Mit klitzekleinen Nebenrollen – etwa in der Komödie «You again» (2010) – hält sich die 42-Jährige über Wasser. Aktuelles von Jenna gibt's auf ihrem Twitter-Feed.

Lindsay Sloane als Valerie Birkhead

bild: abc/twitter

Lindsay hat von allen «Sabrina»-Stars die steilste Karriere geschafft. Die 39-Jährige spielte in grossen Hollywood-Produktionen wie «Kill the Boss» oder «The Other Guys» mit, war Teds Kurzzeit-Freundin in «How I Met Your Mother» und ist nun in der CBS-Sitcom «Odd Couple» zu sehen.

Nick Bakay als Salem Saberhagen

bild: abc/wikipedia

Es ist traurig, aber: Die realen Salem-Katzen, die für den verzauberten Hexer herhalten mussten, sind mit höchster Wahrscheinlichkeit tot. :( Aber Nick Bakay lebt! Der Schauspieler, der dem Kater seine Stimme lieh, war lange Zeit für King of Queens als Produzent tätig. Seine letzte Rolle hatte er in «Mall Cop 2».

Salem fände diese App toll! (Wirklich.)









Passend dazu: So sehen die Kinderstars von damals heute aus

