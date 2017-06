Zwischenfall auf der London Bridge - Mehrere Fussgänger angefahren

Die britische Polizei hat einen schweren Zwischenfall in der London Innenstadt mitgeteilt. Nach Berichten von Augenzeugen ist am Samstagabend ein weisser Lieferwagen in eine Gruppe von Passanten auf der London Bridge gefahren.

Es gab zahlreiche Verletzte. Britische Medien berichteten, dass es auch eine Messerattacke gegeben haben soll.

Schwerbewaffnete Einsatzkräfte fuhren mit einem Grossaufgebot zu dem Ort. Mehrere Ambulanzfahrzeuge rasten laut Augenzeugen mit Blaulicht zur London Bridge. Die U-Bahn-Station London Bridge wurde geschlossen.

Die Brücke wurde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr werde umgeleitet, teilte die Verkehrsgesellschaft mit. (sda/dpa/afp/reu)

