Emmys: Die Spannung steigt wenige Stunden vor Preisverleihung

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die US-Fernsehpreise Emmys vergeben. Zu den Topfavoriten gehören aufgrund der Anzahl Nominierungen die Western-Science-Fiction-Serie «Westworld», die Horror-Serie «Stranger Things» sowie die Politsatire «Veep».

Die enorm populäre Fantasyserie «Game of Thrones», die in den vergangenen Jahren die Emmys dominiert hatte, ist diesmal nicht im Rennen. Der Grund ist, dass in dem für die Preisvergabe relevanten Zeitraum keine neue Folgen ausgestrahlt wurden. Durch die Show führt der Komiker Stephen Colbert, der mit Vorliebe US-Präsident Donald Trump aufs Korn nimmt. (sda/afp)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.