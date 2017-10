Bild: EPA/EPA

Brite Kazuo Ishiguro erhält den Literaturnobelpreis

Grosse Überraschung: Der diesjährige Nobelpreis für Literatur geht an den Briten Kazuo Ishiguro. Das teilte die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm mit. Verliehen wird die mit neun Millionen Schwedischen Kronen (1,08 Millionen Franken) dotierte Auszeichnung traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel, in der schwedischen Hauptstadt. (sda)

