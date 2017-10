Auto prallt in Hallau SH frontal in Baum - zwei Verletzte

Ein Auto mit zwei Frauen ist am frühen Sonntagmorgen in Hallau im Kanton Schaffhausen frontal in einen Baum geprallt. Die Beifahrerin wurde dabei mittelschwer verletzt, die Lenkerin kam mit leichten Blessuren davon.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Schaffhauser Polizei gegen 0.30 Uhr auf der Strasse von Wunderklingen nach Hallau. Bei einer Verzweigung kam das Auto aus unbekannten Gründen von der Strasse ab.

Beide Frauen wurden in ein Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. (sda)

