17 Apps, mit denen du toll die Zeit totschlagen kannst – installieren auf eigene Gefahr



Egal, ob du nur eben mal frischen Schwung fürs Hirn brauchst, abschalten willst oder einfach nur gelangweilt bist – diese Smartphone-Apps bieten den perfekten Zeitvertreib.

Nur um es an dieser Stelle erwähnt zu haben: Wir sind nicht schuld, wenn du am Ende ganz viel Zeit vertan hast mit diesen Apps. Aber wir wünschen dir schon mal viel Spass! ;-)

Noch ein Hinweis: Die Apps sind, wenn nicht anders vermerkt, für Android und das iPhone verfügbar.

«Bütschgi» oder «Gröibschi»?

Das Chochichästli-Orakel kennen wir seit Jahren. Es ist in der Lage, Schweizer Dialekte mit hoher Treffsicherheit zu identifizieren. Etwas ganz ähnliches gibt es auch fürs Handy: Die Dialäkt-Äpp erkennt anhand der Aussprache deine Herkunft.

Wenn du 30 Minuten totschlagen musst

Das Handy-Game «BBTAN» ist der ideale Zeitvertreib. Es kommt mit seiner Retro-Grafik völlig unaufgeregt daher, besitzt aber enormes Suchtpotenzial. Ob im Bus oder Zug, «BBTAN» ist das ideale Game für Zwischendurch.

Witzige Bilder und Gifs bis zum Abwinken

Imgur beschreibt sich selbst ganz unbescheiden als «der beste Platz zum Erkunden, Teilen und Diskutieren von Bildern des Internets». Dem wollen wir nicht widersprechen. Lehne dich zurück und blättere durch einen endlosen Vorrat an beeindruckenden Gifs. Und wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, kann die Beiträge auch nach Themen durchsuchen, nach bestimmten Arten von Beiträgen suchen und diese bewerten und kommentieren. Doch sei gewarnt: Die Zeit vergeht dabei wie im Flug.

Gleich geht's weiter mit den App-Tipps, vorher aber ein praktischer Hinweis:

Der ultimative Reaktions- und Konzentrations-Test

«Piano Tales» ist ein grossartiges Klavierspiel. Man liebt es – und man hasst es. Bloss aufhören kann man kaum mehr, wenn man dem simplen Spiel verfallen ist.

Ein knallhartes Puzzlespiel aus der Schweiz

Intelligenz-Bestien vor! Wer Denksport mag, wird die Schweizer App Colorbloks für das iPhone lieben. Oder aber an den Rätseln verzweifeln, denn der Schwierigkeitsgrad kommt direkt aus der Hölle. Beste Voraussetzungen also, um reichlich Zeit totzuschlagen.

Faszination Flugzeuge

gif: via now here this

Das Fernweh pflegen und schauen, was (in Echtzeit) am Himmel so läuft beziehungsweise fliegt: Das geht einerseits bequem auf der Webseite Flightradar24.com, aber auch auf dem Smartphone mit der Flightradar24-App.

Die Frontseite des Internets

Reddit ist die selbsternannte Frontseite des Internets. Millionen User teilen täglich ihre Ideen, Gedanken oder Fotos mit der Community. Neulinge sollten sich nicht vom Layout abschrecken lassen. Unter der wirren Oberfläche warten spannende, informative und witzige SubReddits zu allen nur erdenklichen Themen. Und natürlich gibt es Reddit auch als App.

Die Kehrseite des Internets

Böse Zungen bezeichnen 9GAG gerne als Müllhalde des Webs. Wer einfach nur das Hirn abschalten und sich unterhalten will, darf trotzdem weiterklicken. Und wie nicht anders zu erwarten gibt es die Gag-Schleuder auch als App.

«Facetune, mach mich schön!»

Die Facetune-App (4 Franken) macht mit deinem Selfie, was der Name verspricht: Weissere Zähne, makellose Haut, schlankere Taille, das ganze Beauty-Programm eben ...

Foto-Collagen leicht gemacht

PicCollage ist eine raffinierte Foto-App, mit der du aus eigenen Fotos oder Bildern aus dem Web, aufwändige Collagen erstellen und diese via Facebook, Instagram, E-Mail etc. mit anderen teilen kannst. Für deine Kunstwerke stehen dir aktuell über 1500 Sticker, 80 Hintergründe und 60 Templates zur Verfügung.

Gifs, Gifs, Gifs!

Giphy für Android und iOS bezeichnet sich ganz unbescheiden als grösste Bibliothek für Gifs. Mit der App findet man in wenigen Sekunden ein passendes Gif für fast jede Situation. Wer mehr will, holt sich zusätzlich die App Giphy Cam. Die iPhone-App ist mit unzähligen Filtern und Effekten der absolute Unterhaltungs-Garant.



Finde die Kachel, die aus der Reihe tanzt

Innerhalb kürzester Zeit ist Kuku-Kube zu einem der Klassiker des verspielten Internets geworden. Und darum geht's: Du musst jeweils das andersfarbige Quadrat finden und so schnell wie möglich anklicken. Du hast 60 Sekunden Zeit, um so viele andersfarbige Kästchen wie möglich zu erkennen. Allerdings: Nach 60 Sekunden ist auch bei dir nicht Schluss. Wetten?

Bier schnell kühlen? Weinflecken entfernen? «Frag Mutti» weiss Rat

Egal ob Kochen, Putzen, Waschen oder andere Hausarbeiten: Frag Mutti ist die nützliche Lifehack-App, die für fast alle Alltagsprobleme eine Lösung kennt.

Interaktives Hörspiel zum Miträtseln

«39» ist ein Mystery-Hörspiel, das der deutsche WDR als interaktive App für Android und das iPhone produziert hat. Also eine App zum Hören und zum Spielen und der perfekte Zeitvertreib für alle Möchtegern-Detektive.

Was Studenten während der Vorlesung wirklich machen

Langweilige Vorlesung? Soll's geben. Glücklicherweise gibt's ein Gegenmittel. Mit der Jodel-App jodeln sich die Studentinnen und Studenten ihre langatmigen Vorlesungen kurz. Das Prinzip ist simpel: Poste ein «Jodel» und die Menschen in deiner Nähe können ihn hoch- oder runtervoten, so wird bestimmt, was an der Uni angesagt ist.

Plag (ehemals Plague)

Das Plag-Virus hat die watson-Redaktion schon Anfang 2015 infiziert. Auch bei dieser App gilt: Installieren auf eigene Gefahr, die Suchtgefahr ist enorm.

So funktioniert Plag

Unnützes Wissen

Können Fische Sonnenbrand bekommen? Oder seekrank werden? Darf man beim Sex nach 22 Uhr noch laut «Jippie!» rufen? Genau solche Fragen beantwortet die App Unnützes Wissen. Du erfährst jeden Tag neue skurrile Fakten und kannst dein unnützes Wissen im Quiz-Modus testen.

So funktioniert Social Networking in der Realität: Video: watson/Lya Saxer, Knackeboul

