Autofahrerin wird leicht verletzt nach Beinahe-Kollision

Eine Autolenkerin hat sich am Samstagnachmittag in Nuglar SO bei einer Beinahe-Kollision leicht verletzt. Als sie einem entgegenkommenden Auto auswich, kam sie von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Gartenzaun. Der andere Lenker setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die weitere Angaben zum gesuchten Autofahrer machen können. Das Auto der Frau erlitt nach Angaben der Solothurner Kantonspolizei Totalschaden. (sda)