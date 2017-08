Deutsche Polizei sucht Schweizer Teilnehmer von Autorennen auf A81

Nach einem illegalen Rennen auf der Autobahn 81 in Baden-Württemberg sucht die deutsche Polizei mögliche weitere Teilnehmer. Bislang seien vier in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge festgestellt worden, sagte ein Sprecher am Montag.

Die Fahrer hätten eine Kaution hinterlassen müssen, gegen sie werde ermittelt. Das Rennen hatte bei Geisingen begonnen, die Fahrer seien in der Nacht zum Sonntag in Richtung Süden auf der Autobahn unterwegs gewesen.

Wie viele Autofahrer mitgemacht hatten, ist nach Angaben der Beamten noch nicht klar. Zeugen hätten von bis zu 20 Autos berichtet, sagte der Sprecher weiter. Es sei aber schwierig, die Fahrer eindeutig dem Rennen zuzuordnen. Meist seien die Raser mit zwei oder vier Autos unterwegs. «Eine Gruppe von mehr als zehn Fahrzeugen ist ungewöhnlich.»

Auf den deutschen Autobahnen in der Grenzregion zur Schweiz kommt es immer wieder zu illegalen Rennen. Allein 2015 hatte die deutsche Polizei rund 40 Anzeigen wegen Beteiligung an solchen Aktionen erstattet. Die Dunkelziffer könnte aus Sicht der Beamten aber deutlich höher sein.

Man könne die illegalen Rennen kaum verhindern, sagte der Sprecher weiter. Es gebe beispielsweise auf der A81 Streckenabschnitte ohne Geschwindigkeitsbegrenzung - Tempokontrollen machten da wenig Sinn. Zwar sei die Polizei verstärkt präsent - allerdings müsse man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um solche Rennen festzustellen. (sda/dpa)

