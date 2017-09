150'000 Fr. Schaden bei Brand in Trafostation in Bischofszell

Beim Brand in einer Trafostation in Bischofszell TG ist am Samstag ein Sachschaden von rund 150'000 Franken entstanden. Die Stromversorgung in mehreren Haushalten war für einige Stunden unterbrochen.

Eine Anwohnerin habe um 16.30 Uhr bei der Trafostation Rauch entdeckt und die Notrufzentrale alarmiert, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mit. Die Polizei habe den Brand rasch unter Kontrolle bringen können.

Nach dem Stromunterbruch hätten die Technischen Betriebe Bischofszell eine Notstromversorgung eingerichtet. Die Brandursache wird untersucht. (sda)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.