Gedenkfeier für Ueli Steck findet in Interlaken statt

Die Anfang Mai angekündigte Gedenkfeier für den Ende April in Nepal verstorbenen Schweizer Alpinisten Ueli Steck findet kommende Woche in Interlaken BE statt. Das hat seine Familie am Mittwoch bekanntgegeben.

Die Familie bedanke sich bei Freunden, Bekannten, Berufskollegen, Geschäftspartnern und Fans für die «überwältigende Anteilnahme am Tod» von Ueli Steck, steht in der Mitteilung. Als Zeichen des Danks für diese «grosse Ehre für Ueli» lade die Familie Freunde und Bekannte zu einer öffentlichen Gedenkfeier.

Diese wird am kommenden Dienstagnachmittag im Interlakner Congress-Center Kursaal stattfinden. Dazu sind die Medien zugelassen. Die Familie möchte aber keine Bild- und Videoaufnahmen während der Feier, damit deren feierlicher Rahmen gewahrt wird.

Steck starb Ende April bei den Vorbereitungen für eine neue Expedition, bei der er den Mount Everest über eine selten benutzte Route besteigen wollte. Er stürzte am Nachbarberg Lhotse aus ungeklärten Gründen ab. Ein paar Tage später wurde Steck in einem nepalesischen Kloster gemäss lokaler Tradition eingeäschert.

An dieser Zeremonie nahmen Stecks Ehefrau sowie seine Eltern und Schwiegereltern teil. Damals gab die Familie bekannt, sie plane eine Abschiedsfeier in der Schweiz. (sda)

