Feuerlöscher-Monteur lässt in Mainz Wäschetrockner mitgehen

Statt seiner Aufgabe entsprechend in einem Mainzer Mehrfamilienhaus die Feuerlöscher zu warten, hat ein Monteur einen Wäschetrockner aus der Waschküche mitgehen lassen. Dabei wurde er gefilmt.

Wie die Polizei in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Freitag mitteilte, zeichnete eine Videoanlage in der Tiefgarage auf, wie der Mann mit dem Trockner auf dem Beifahrersitz des Firmenwagens wegfuhr.

Gegen den Mitarbeiter eines Brandschutzunternehmens wird nun über den Diebstahl hinaus auch noch wegen mutmasslichen Betrugs ermittelt. Dem Hausmeister fiel im Nachhinein auf, dass die Feuerlöscher nicht ordnungsgemäss gewartet, sondern lediglich mit einem neuen Wartungssiegel versehen wurden. (sda/afp)

