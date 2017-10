Australier soll deutschen Rucksacktouristen ermordet haben

Weil er einen deutschen Rucksacktouristen in Brisbane erdolcht haben soll, muss sich ein 33-jähriger Australier am Montag vor Gericht verantworten. Ihm werde Mord an dem 30-jährigen Reisenden vorgeworfen, teilte die Polizei mit.

Der Deutsche hatte am Freitag versucht, mit einem Freund eine Strasse nahe ihres Hostels zu überqueren, als das Auto des Mannes sie beinahe angefahren hätte. Im anschliessendem Streit sei dem Deutschen mit einem Messer mehrfach in den Bauch und Rücken gestochen worden. Wenige Stunden später sei er in einem Krankenhaus gestorben.

Der mutmassliche Täter sei mit seinem Auto geflohen und am Samstag festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Meter entfernt von einem beliebten Zentrum für Rucksacktouristen in Brisbane. Hier befinden sich ein halbes Dutzend günstige Hostels und Hotels. (sda/dpa)

