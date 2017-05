+++ Presseschau +++ Als die Schweizer selber ungeliebte Wirtschaftsflüchtlinge waren

Sie ist eine der renommiertesten Volkswirtschaftsranglisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, jene mit der besten Forschungsleistung. Auf Platz eins findet sich in der aktuellen Ausgabe ETH-Ökonom Peter Egger. Unter den 25 forschungsstärksten Ökonomen sind vier weitere Professoren an Schweizer Unis zu finden.

