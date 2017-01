Historischer Ski-Extrazug fährt von Winterthur nach Bäretswil

Der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) lässt eine alte Tradition wieder aufleben: Am Sonntag fährt ein historischer Ski-Extrazug von Winterthur durchs Tösstal ins Skigebiet Steig in Bäretswil. Dort hält er zum Ausstieg direkt beim Skilift.

Prächtige Schneeverhältnisse im Zürcher Oberland, heisst es auf der DVZO-Website. Der Verein beschloss deshalb spontan am Sonntag einen Ski-Extrazug einzusetzen, wie der «Zürcher Oberländer» am Samstag schreibt.

Damit erinnert der DVZO an die frühere Tradition der Ski-Extrazüge, welche die Städter bei guter Witterung für wenig Geld in die voralpinen Skigebiete brachten. Auch Bäretswil war Ziel solcher Tagesausflüge.

Am Sonntag zieht nun eine 86-jährige Elektrolok Be4/4 Drittklasswagen durch das Tösstal. Abfahrt des Extrazugs ist um 9.02 Uhr in Winterthur am Hauptbahnhof. Nach weiteren Einstiegsmöglichkeiten auf der Strecke ist die Ankunft beim Skilift in Bäretswil um 9.55 Uhr geplant. Um 17 Uhr geht es dann wieder zurück - mit Ankunft eine Stunde später in Winterthur.

Räumung mit Schneepflug Ueli

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, heisst es weiter. Der Preis von 35 Franken für Erwachsene respektive 25 Franken für Kinder zwischen 6 und 16 Jahren für die Fahrt im Extrazug inklusive Skilift-Tageskarte wird direkt im Zug einkassiert. Die Skifahrerinnen und Skifahrer erwarten in Bäretswil zwei Ponylifte und ein Tellerlift.

Auch der Schneepflug X59 «Schnee-Ueli» steht schon bereit, wie der DVZO auf seiner Facebook-Seite schreibt: Die DVZO-Strecke ab Bauma muss am frühen Sonntagmorgen zuerst noch vom Schnee befreit werden.

Normalerweise fahren die historischen Museumszüge des DVZO nur während des Sommerhalbjahrs: Von Mai bis Oktober verkehren jeweils an zwei Sonntagen im Monat Dampfzüge zwischen Bauma und Hinwil. Der DVZO ist seit 2000 Eigentümer der Teilstrecke Bauma-Bäretswil, die Strecke zwischen Bäretswil und Hinwil gehört der SBB. (sda)