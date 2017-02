Denner-Angestellter bei Überfall in der Waadt leicht verletzt

Bei einem Überfall auf eine Denner-Filiale in La Tour-de-Peilz in der Waadt ist am Freitag ein Angestellter leicht verletzt worden. Der unbekannte Täter konnte trotz einer intensiven Fahndung entkommen.

Er hatte den Angestellten mit einem Messer bedroht, wie die Waadtländer Polizei auf Anfrage angab. Sie bestätigte damit einen Bericht des Internetportals der Zeitung «Le Matin». Der Angestellte musste sich zur Behandlung ins Spital von Vevey begeben. (sda)