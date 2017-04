Mit Schmuggel-Fleisch und Alkohol in Röschenz BL erwischt

Rund 165 Kilo geschmuggeltes Fleisch, 34 Liter Spirituosen sowie 15 Liter Speiseöl hatte ein Mann im Auto, als er nach der Einreise aus Frankreich in Röschenz BL kontrolliert wurde. Der Portugiese ist Wiederholungstäter.

Der in der Nordwestschweiz lebende Mann hatte die Ware im Kofferraum unter einer Wolldecke in zugeklebten Kartonschachteln versteckt, wie die Schweizer Grenzwache am Montag mitteilte. Der Alkohol war zudem am Fussboden des Autos verstaut.

Nach der nächtlichen Kontrolle in der letzten Woche schaltete die Grenzwache die Zollfahndung ein. Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits zuvor mehrmals Fleischwaren und Alkohol vom Ausland in die Schweiz geschmuggelt hatte. Ihm droht eine Busse von mehreren tausend Franken. (sda)

