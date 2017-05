shutterstock

Du willst ein Haus kaufen? Dann darfst du jetzt nie mehr Avocado-Toast essen

Die Superfrucht als Stein des Anstosses: Ein junger Immobilien-Mogul hat einen umstrittenen Tipp, damit sich die serbelnde Generation Y in Australien ein Haus leisten kann. Die Millenials schiessen zurück.

Der 35-jährige Immobilien-Hai Tim Gurner aus Melbourne meint genau zu wissen, wie die Millenials in Australien wieder zu mehr Geld kommen können: «Avocado-Toasts für 19 Dollar, vier Latte für je 4 Dollar – so was habe ich mir nie gekauft, als ich für mein erstes Heim sparte», sagt Tim Gurner zum australischen Portal «60 Minutes».

Construction mogul Tim Gurner is upfront about Australia’s housing problem -he says his generation needs to stop whinging & start saving. pic.twitter.com/bysx3Jler5 — 60 Minutes Australia (@60Mins) May 14, 2017

Die Hipster-Generation habe schlicht unrealistische Erwartungen an das Leben. Es liege nun mal nicht drin, jeden Tag in einem stylischen Restaurant zu essen und jedes Jahr um die halbe Welt zu jetten. «Die Leute, die heute ein Haus besitzen, haben sehr hart dafür gearbeitet», erklärt Gurner weiter.

Gurner hat gut reden: Sein Vermögen wird auf eine halbe Milliarde Dollar geschätzt, für sein erstes Investment durfte er sich über ein Darlehen seines Vaters freuen...

Wie auch in Schweizer Städten sind die Immobilienpreise in den australischen Metropolen in den letzten Jahren massiv gestiegen. So ist selbst in einem Vorort von Sydney kaum mehr ein Häuschen für unter 1,5 Millionen Dollar zu haben.

Entsprechend aufgebraucht reagiert die Twitter-Gemeinde ob seinen Aussagen:

I spent all my avocado money paying rent on my apartment, or maybe for my bus pass. I'm such a bad millennial. — Sarah (@SRRSkelley) May 15, 2017

I must be a loser #millenial because I am wayyyyyy behind on my #avocadotoast investment. 🥑 pic.twitter.com/m7PtaFt3ax — Erin Lindsay Patrick (@ErinLindsayP) May 15, 2017

In der Tat sind die Avocado-Preise in den letzten Jahren wegen der grossen Nachfrage stark gestiegen. Das «Time Magazine» hat denn auch kurzerhand einen Avocado-Rechner programmiert. Hier kann der (amerikanische) Millenial-Hipster schauen, auf wie viele Avocado-Toasts er in Zukunft verzichten muss, damit er sich zumindest die nötige Anzahlung für ein Haus leisten kann: Im Durchschnitt sind es 4900. Wer aber lieber in New York City oder San Francisco ein Haus will, den «kostet» das 10'000 bis 20'000 Toasts.

Und die LA Times hat ausgerechnet: Falls du bis jetzt jeden Tag einen Avocado-Toast für 19 Dollar gegessen hast und sofort damit aufhörst, kannst du dir in 15 Jahren ein Haus kaufen! (Du musst aber stattdessen fasten oder Gratis-Essen konsumieren, sonst dauerts auch wieder länger...).

Utilities $100

Data $150

Rent $800

Avocado Toast $300,000

someone who is good at the economy please help me budget this. my family is dying https://t.co/wjtYBZa8ze — hannah gais (@hannahgais) May 15, 2017

Streetfood aus aller Welt – weil man sich sonst nichts gönnt!

