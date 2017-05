+++ Presseschau +++ Plan für neuen Sex-Klub im Zürcher Seefeld – Anwohner wehren sich

Sie ist eine der renommiertesten Volkswirtschaftsranglisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, jene mit der besten Forschungsleistung. Auf Platz eins findet sich in der aktuellen Ausgabe ETH-Ökonom Peter Egger. Unter den 25 forschungsstärksten Ökonomen sind vier weitere Professoren an Schweizer Unis zu finden.

