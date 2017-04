«Blonde Ambition»: Madonnas Karriereanfang wird verfilmt

Unter dem Titel «Blonde Ambition» sollen die Anfänge von Madonnas Karriere in den 1980er Jahren verfilmt werden. Das Studio Universal sicherte sich die Drehrechte am gleichnamigen Skript von Autorin Elyse Hollander.

Brett Ratner («Kill the Boss») und Michael De Luca («Fifty Shades of Grey») seien als Produzenten an Bord, berichteten die US-Branchenblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» am Montag. Hollander schaffte es im letzten Dezember gleich mit ihrem ersten Spielfilmskript auf den Spitzenplatz der Hollywood «Blacklist» - eine Liste der vielversprechendsten Drehbücher.

In «Blonde Ambition» geht sie der jungen Madonna mit dem bürgerlichen Namen Louise Ciccone nach, die mit 20 ihr heimatliches Michigan verlässt und in New York ihr Glück sucht. Nach ihren ersten selbst komponierten Singles wie «Everybody» und «Burnin' Up» bringt sie 1983 ihr Debütalbum «Madonna» heraus, ein Jahr später folgt mit «Like A Virgin» der internationale Durchbruch. 1990 ging sie auf «Blonde Ambition»-Welttour.

In Filmen wie «Susan - verzweifelt gesucht» und «Evita» stand Madonna selbst vor der Kamera. Über die Besetzung und den Drehstart für «Blonde Ambition» wurde zunächst nichts bekannt. (sda/dpa)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!