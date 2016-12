Russische Militärmaschine von den Radarschirmen verschwunden

In Russland wird eine Militärmaschine mit 91 Menschen an Bord vermisst. Die Maschine sei kurz nach dem Start am Sonntag in der südrussischen Stadt Adler von den Radarschirmen verschwunden.

Die Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 hatte nach Agenturangaben einen Armeechor an Bord, als sie über dem Schwarzen Meer verschwand. Der Chor sollte zu einem Auftritt nach Syrien fliegen. Ein Bergungsteam sei auf die Suche nach der vermissten Tu-154 geschickt worden. (sda/afp/dpa)