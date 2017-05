«Alien: Covenant»: Ausserirdische erobern US-Kinocharts

Die Ausserirdischen der neuesten Episode von «Alien» haben die Spitze der US-Kinocharts erobert. Neueinsteiger «Alien: Covenant» hat am Wochenende an den Kinokassen in Kanada und den USA rund 36 Millionen Dollar eingespielt und damit den ersten Platz belegt.

Das berichtete «The Hollywood Reporter» am Sonntag. Regie führte bei dem Science-Fiction-Film, der in der Deutschschweiz ebenfalls an diesem Wochenende gestartet ist, Ridley Scott, mitgespielt hat unter anderem Michael Fassbender.

Knapp hinter «Alien» landete Vorwochensieger «Guardians of the Galaxy 2» mit rund 35 Millionen Dollar. Auf den dritten Platz schaffte es der neu eingestiegene Liebesfilm «Everything, Everything» mit zwölf Millionen Dollar; der Film startet in der Deutschschweiz am 22. Juni. (sda/dpa)

